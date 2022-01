Wall Street : rechute en vue, prudence avant la Fed

Wall Street devrait de nouveau s'enfoncer en territoire négatif mardi, effaçant ainsi son rebond de la veille, dans un contexte d'inquiétudes renouvelées au sujet de la conjoncture qui incite les investisseurs à rester sur la défensive.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,8% et 2%, laissant augurer d'un net repli à l'ouverture.



Secoués depuis le début de l'année par la perspective d'un prochaine remontée des taux, les marchés d'actions américains éprouvent des difficultés à retrouver leur trajectoire haussière.



Dans le rouge durant la quasi-totalité de la séance, la Bourse de New York était parvenue à se hisser dans le vert peu avant la clôture hier soir, permettant au Dow Jones de gagner 0,3% et au Nasdaq de reprendre 0,6%.



Les investisseurs devraient se montrer plus prudents ce matin dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendue mercredi soir.



Si la banque centrale ne devrait pas modifier ses taux, certains investisseurs redoutent que son président, Jerome Powell, fournisse des indications plus précises concernant le calendrier possible du début du cycle de resserrement des taux.



Outre les inquiétudes sur la politique monétaire, les intervenants de marché se montrent prudents face à aux nombreux résultats qui s'abattent en ce moment sur le marché.



GE est ainsi attendu en baisse de 5% après avoir affiché au titre du quatrième trimestre un BPA ajusté en hausse de 67% à 82 cents pour des revenus en repli de 3% à 20,3 milliards de dollars.



Les investisseurs font par ailleurs preuve d'une certaine nervosité avant la parution des résultats trimestriels de Microsoft, qui donneront le coup d'envoi des publications d'un secteur technologique scruté de très près en ce moment.



