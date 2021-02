Wall Street recule, soucieuse de la hausse des taux obligataires

New York (awp/afp) - Wall Street a ouvert en baisse lundi, s'inquiétant de la hausse des taux sur les bons du Trésor américain à moyen et long terme et de leur signification pour l'économie des Etats-Unis.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones reculait de 0,48% à 31.343,10 points et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,73% à 3.878,08 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, abandonnait 1,39% à 13.680,96 points, également pénalisé par le recul de grands noms comme Apple ou Tesla.

afp/rp