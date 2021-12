Wall Street : reculs plus ou moins prononcés des indices

La Bourse de New York a reculé jeudi au terme d'une séance à l'actualité toujours dominée par les banques centrales. Le Dow Jones a cédé 0,1% à 35898 points, tandis que le Nasdaq Composite a dévissé de 2,5% à 15180 points.



'Plus tôt aujourd'hui, la Banque d'Angleterre a relevé son taux directeur, tandis que la BCE a voté pour augmenter temporairement ses rachats d'actifs avec pour but un retrait en douceur de son programme d'urgence d'achat de dettes', rappelle Wells Fargo.



'Même après la mise à jour par la Fed de sa projection de la trajectoire des taux, l'incertitude et le potentiel de volatilité demeurent alors qu'elle va vers une orientation un peu plus stricte de la politique monétaire en 2022', note en outre Pimco.



Les investisseurs se demandent toujours si l'inflation constitue une véritable menace ou si les prix devraient se modérer d'eux-mêmes l'an prochain, ce qui signifie qu'un relèvement trop précoce des taux d'intérêt risquerait de brider la reprise économique.



Bien qu'en hausse de 18.000 à 206.000 lors la semaine dernière, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont conforté jeudi la vision d'une amélioration du marché du travail aux Etats-Unis.



L'indice PMI composite d'IHS Markit est en revanche ressorti à 56,9 en estimation 'flash' en décembre, à comparer à 57,2 pour le mois précédent, et l'indice 'Philly Fed' a chuté à 15,4 pour le mois en cours, contre 39 en novembre.



Toujours au chapitre des statistiques, la production industrielle n'a augmenté que de 0,5% en novembre, alors que les économistes espéraient une progression un peu plus forte. Enfin, les mises en chantier de logements ont bondi de 11,8%, dépassant largement le consensus.



Côté valeurs, Accenture a bondi de 6,7% après un relèvement par le groupe de conseil et de services d'externalisation de ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2021-22 à l'occasion de sa dernière publication trimestrielle.



Adobe a chuté de 10,2% suite à la présentation au titre de son dernier trimestre 2020-21 d'un BPA ajusté en croissance de 14% pour un chiffre d'affaires en progression de 20% à 4,1 milliards de dollars.



Visa a avancé de 1% après l'approbation, par le conseil d'administration du groupe de solutions de paiements, d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 12 milliards de dollars.



