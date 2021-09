Wall Street : regain de craintes sur Evergrande

Wall Street devrait repartir à la baisse vendredi, de nouveau affectée par les craintes de faillite d'Evergrande et de ses éventuelles répercussions sur les marchés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent entre 0,5% et 0,8%, annonçant une ouverture dans le rouge après deux séances consécutives de hausse.



Mis de côté depuis quelques jours, le dossier du géant immobilier chinois Evergrande a fait un brusque retour sur le devant de la scène ce matin car plusieurs porteurs d'obligations n'ont pas reçu leurs intérêts arrivés à échéance.



Sachant qu'un éventuel défaut du groupe ne pourra pas être formellement constaté avant une période de 30 jours, les séances à venir s'annoncent semées d'embûches pour les marchés.



La nouvelle a d'ailleurs fait souffler un vent mauvais sur les places boursières d'Europe en raison des craintes concernant d'éventuelles répercussions sur de nombreux autres pans de l'économie.



La poursuite de la tendance positive dont Wall Street bénéficie depuis le début de l'année semble donc dépendre du sort d'Evergrande.



Si les problèmes de dette du groupe chinois devaient s'accentuer, les récents mouvements de yo-yo des marchés américains pourraient tendre à se prolonger.



Après avoir bondi de 18,5% depuis le 1er janvier, le S&P évolue en dents de scie depuis le début du mois de septembre, visiblement à la recherche d'éléments permettant de justifier une poursuite de la hausse.



Le mois de septembre est traditionnellement défavorable aux Bourses avec un repli de 0,5% en moyenne pour le S&P 500 depuis 1950, selon le Stock Trader's Almanac, ce qui en fait le pire mois de l'année boursière.



Pour l'instant, le mois de septembre 2021 s'est traduit par une perte de 1,7% pour le S&P.



