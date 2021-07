Wall Street : relative prudence avant deux indicateurs-clé

Wall Street devrait ouvrir sans grand changement jeudi matin, les investisseurs préférant ne pas trop s'engager avant la publication de deux indicateurs-clé sur l'économie américaine.



Quelques minutes avant le début des échanges, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 recule de 0,1% tandis que celui sur le Nasdaq 100 recule inversement de 0,1%, annonçant un début de séance mitigée.



La Bourse de New York s'était offert une seconde séance de rebond hier, avec des scores très homogènes pour le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq, dont les gains s'étageaient entre 0,8% et 0,9% au coup de cloche final.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs seront attentifs aujourd'hui aux chiffres des ventes de logements anciens, attendus peu après l'ouverture des marchés.



Si la demande de logements reste forte aux Etats-Unis, l'offre disponible s'avère, elle, très faible, ce qui fait que le nombre de ventes, qui avait bondi suite au confinement, tend à se replier depuis le début de l'année.



L'indice des indicateurs avancés, compilé par le Conference Board et qui reflète l'évolution à venir de l'activité économique aux Etats-Unis, est également attendu en tout début de séance.



Publiées ce matin, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté lors de la semaine du 12 juillet aux Etats-Unis pour s'établir à 419.000 contre 368.000 la semaine précédente.



Parmi les valeurs les plus en vue, AT&T a indiqué, à l'occasion de ses trimestriels, avoir actualisé ses objectifs pour 2021, visant désormais un BPA ajusté en hausse à un pourcentage dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre, ainsi qu'une croissance des revenus de l'ordre de 2 à 3%.



Intel, Twitter et Snap Inc. devraient être particulièrement entourés avant la publication, dans la soirée, de leurs comptes de deuxième trimestre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.