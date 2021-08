Wall Street repart modestement de l'avant

New York (awp/afp) - La Bourse de New York repartait modestement de l'avant mardi à l'ouverture après avoir perdu de l'élan la veille à cause de doutes sur la croissance.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones avançait de 0,23% et le Nasdaq progressait de 0,25%. L'indice élargi S&P 500 prenait 0,16%.

Lundi pour la première séance du mois, le Dow Jones avait perdu 0,28% à 34.838,16 points et le S&P 500 lâché 0,18% à 4.387,16 points. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, était resté stable grappillant 0,06% à 14.681,07 points.

afp/rp