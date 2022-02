Wall Street : retour sur les valeurs technologiques

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, un mouvement de détente au niveau des taux favorisant un retour sur les valeurs les plus éprouvées récemment, technologiques en tête.



En toute fin de matinée, le Dow Jones avance de 1% tout juste à 35.817 points tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 1,5% à 14.420,2 points.



La détente des rendements des emprunts d'Etat américains soutient tout particulièrement le secteur technologique, dont la valorisation est très tributaire de l'évolution des taux.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans recule en direction de 1,94% dans l'attente des résultats d'une adjudication devant se tenir dans l'après-midi.



L'ensemble des 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent dans le vert, la progression la moins notable revenant au secteur des 'utilities' (services aux collectivités).



Les rebonds les plus marqués profitent au secteur des matériaux de base (+1,8%), aux télécoms (+1,6%), mais aussi aux hautes technologies avec un gain de 1,3%.



Apple avance ainsi de 0,5% alors que les analystes de Wells Fargo mettent en avant le potentiel du groupe en ce qui concerne le matériel numérique des entreprises.



Lyft progresse de 2,5% après s'être dit optimiste pour 2022 malgré les difficultés actuelles liées à Omicron.



Côté chiffre, les stocks des grossistes ont augmenté de 2,2% en décembre en rythme séquentiel, après une progression de 1,7% en novembre, selon le Département du Commerce.



Sur le marché pétrolier, les cours du baril de brut texan (WTI) accélèrent (+0,8% à 90,5 dollars) alors que les stocks américains de pétrole brut, d'essence et de distillats ont tous baissé la semaine dernière, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.