Wall Street : rien n'arrête le rallye, détente des taux longs

La semaine se conclut sur 2 nouveaux records absolus à Wall Street, ce qui valide une série de 4 records consécutifs.

Les nouveaux zéniths historiques sont de 35.610Pts pour le Dow Jones et 4.468,37Pts pour le S&P500 (4.468Pts).

En clôture, le S&P500 prend +0,16% à 4.468 (+0,57% hebdo), le Dow Jones +0,04% à 35.515 (100% de la hausse revient au tandem Apple et Disney avec +1%), score de 0,04% identique pour le Nasdaq qui finit la semaine sur un repli de 0,1% (à 14.823).



Le Russell-2000 se désolidarise avec un repli assez marqué de -0,93%, à 2.223.

Les 'chiffres du jour' n'ont pas enrayé la mécanique haussière de Wall Street : les détenteurs d'actions se réjouissent de voir les taux se détendent fortement (-6,7Pts à 1,3000%) après la publication d'une chute aussi brutale qu'inattendue de la confiance des consommateurs américains.

Le baromètre mensuel plonge de -11Pts d'un coup au mois d'août, de 81,2 vers 70,2: le consensus tablait sur un niveau inchangé de 81,2.



Autre indicateur en chute libre : 32% des consommateurs pensent désormais que l'économie US va s'améliorer contre 45% en juillet 50% en Juin.



Enfin, les anticipations d'inflation 1 an reculent marginalement de 4.7% vers 4,6% mais elles ont nettement progressé sur 5 ans, à 3% contre 2,8%... le transitoire risque de durer un peu.



L'autre chiffre publié 90 minutes auparavant fut accueilli sans émotion: les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,3% en juillet par rapport au mois précédent, une progression inférieure au consensus.

Hors produits pétroliers, ils sont même restés stables d'un mois sur l'autre selon le Département du Travail.



De leur côté, les prix américains à l'exportation ont progressé de 1,3% le mois dernier (+1,6% hors produits agricoles). Par rapport à juillet 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont grimpé respectivement de 10,2% et de 17,2%... mais qui s'en soucie ?



Le Nasdaq s'est maintenu à flot grâce à la hausse d'eBay +7,5%, d'AMD +3,8%, Regeneron +2,8%, Cognizant +1,5%, Nvidia +1,4%, Microsoft +1,1%.

Côté replis, on notait les valeurs du secteur 'énergie' (pétrole en repli de -1,5% à 67,8$ sur le NYMEX) puis Netease -2,5%, Zoom -2,3%, Viacom -2%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.