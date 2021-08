Wall Street : sans réelle tendance après l'emploi

Les marchés d'actions américains ont ouvert sans réelle tendance vendredi matin malgré l'annonce d'une hausse plus importante que prévu des créations d'emplois en juillet.



Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,3% à 35.177,9 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,6% à 14.812,1 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin avoir recensé 943.000 créations d'emplois non agricoles en juillet, contre 938.000 le mois précédent (révisé de 850.000) et un consensus établi autour de 900.000.



Le taux de chômage a, lui, chuté de 0,5 point à 5,4%, là où le consensus attendait une baisse moins marquée.



Wall Street semble pourtant hésiter face à ces chiffres meilleurs que prévu, qui renforcent aussi le risque de voir la Réserve fédérale accélérer le resserrement de sa politique monétaire.



Les analystes de Commerzbank font remarquer que ce chiffre, proche du million et le plus élevé paru depuis le mois d'août 2020, est cohérent avec un changement d'approche de la part de la Fed.



'Cette amélioration du marché du travail ouvre la voie à un 'tapering' (réduction des rachats d'actifs de la Fed, NDLR) dès le quatrième trimestre', réagit la banque allemande.



A ce stade, le marché tablait sur une réduction des rachats d'actifs de la Fed ('tapering') au début 2022, avant une première hausse de taux directeurs prévue à l'automne 2023.



Quoi qu'il en soit, ces chiffres provoquent une remontée du dollar et des rendements des emprunts d'Etat, preuve que les investisseurs attendent un durcissement de l'approche de la Fed dans les mois qui viennent.



Le billet vert se replie autour de 1,1760 face à l'euro après la publication de cette statistique.



Quant au rendement à dix ans, il remonte de manière spectaculaire, reprenant plus de cinq points de base pour flirter désormais avec 1,29%.



Publiés en fin de matinée, les stocks des grossistes ont augmenté plus qu'attendu en juin, affichant une hausse 1,1% alors que les économistes prévoyaient plutôt une hausse de 0,8% d'un mois sur l'autre.



Côté valeurs, Procter & Gamble recule de 0,5% après avoir annoncé que l'investisseurs activiste Nelson Peltz quitterait le conseil d'administration du groupe cette année.



Goodyear s'adjuge plus de 10% après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu, soutenus par la reprise économique et par le rachat de Cooper Tire.



