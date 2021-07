Wall Street : sans tendance après des chiffres contrastés

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande tendance jeudi matin après une série d'indicateurs économiques contrastés, qui est venue s'ajouter à plusieurs publications de résultats déjà mitigées.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le S&P 500 progresse de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,2%, annonçant un début de séance hésitant.



Selon une toute première estimation rendue publique ce matin par le Département du Commerce, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 6,5% au deuxième trimestre, un taux inférieur aux prévisions du consensus.



Les investisseurs ont également pris connaissance une heure avant l'ouverture d'une baisse des inscriptions aux allocations chômage, ressorties à 400.000 lors de la semaine du 19 juillet contre 424.000 la semaine précédente.



Ces statistiques en demi-teinte, surtout du côté de la croissance, confirment l'incertitude grandissante qui entoure l'économie du fait de la récente résurgence du Covid.



'Le variant Delta du coronavirus rend un retour à la normale plus incertain', avertissent les équipes de NN IP, selon lesquelles la progression du virus a des conséquences importantes à la fois sur le comportement des consommateurs et des entreprises.



Du côté des sociétés, les dernières publications s'avèrent, elles aussi, plutôt contrastées.



Certes, Ford a fait mieux que prévu hier soir en dévoilant un chiffre d'affaires de deuxième trimestre en hausse de 38% à 26,8 milliards de dollars et en relevant ses perspectives de résultat pour cette année.



Mais Facebook a déçu en déclarant s'attendre à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires aux troisième et quatrième trimestres à l'occasion de la présentation de ses derniers comptes trimestriels.



