Wall Street : sans tendance après des indicateurs contrastés

Wall Street évolue sans grand changement jeudi sous les effets contraires d'une mesure de l'inflation plus mauvaises que prévu et de nouvelles statistiques attestant de l'amélioration du marché du travail.



Deux heures après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,3% à 35.380,5 points, tandis que le Nasdaq Composite navigue autour de l'équilibre, à 14.769,5 points.



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une série d'indicateurs économiques dressant un portrait contrasté de l'activité.



Selon le Département du Travail, les prix à la production ont augmenté de 1% en juillet par rapport au mois précédent, dont une hausse de 0,9% hors alimentation, énergie et négoce, des chiffres supérieures aux attentes.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit à 7,8% en données brutes et à 6,1% hors alimentation, énergie et négoce, en accélération donc par rapport à respectivement 7,3% et 5,5% en juin.



Ces chiffres supérieurs aux attentes surviennent alors que les marchés financiers s'émeuvent depuis plusieurs mois de la remontée de l'inflation et de ses effets sur l'économie.



Certains investisseurs estiment que ces tensions pourraient finir par conduire la Réserve fédérale à ne pas attendre la fin de l'année avant de durcir sa politique monétaire.



Car l'économie américaine montre, en parallèle, d'indéniables signes de reprise.



Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi diminué lors de la semaine du 2 août pour s'établir à 375.000 contre 387.000 la semaine précédente.



Côté valeurs, Palantir Technologies s'envole de 13% après avoir fait état jeudi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et revu à la hausse sa prévision de cash flow annuel.



Le fabricant de systèmes audio sans fil Sonos s'adjuge de son côté près de 6% après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé et avoir rehaussé ses prévisions annuelles.



Qualcomm surperforme le marché et avance de 0,7% à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours de Canaccord Genuity.



