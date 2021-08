Wall Street : se montre résilient à la veille des 3 sorcières

(CercleFinance.com) -Le scénario est devenu tellement récurrent que l'on s'en étonne à peine: les indices US attendus en baisse de -2% ce jeudi matin en préouverture (repli moyen des 'futures' US vers 10H heure de Paris) avaient ouvert avec seulement -0,5% à 15H30, avant de repasser positifs vers 17H45 et de culminer vers 19H puis 21H30.



Une petite faiblesse au cours du dernier quart d'heure prive le Dow Jones d'une clôture dans le vert (Dow à -0,2%) en cette veille de séance des '3 sorcières' (7ème mois de hausse d'affilée).

En revanche, le S&P500 affiche +0,13% (à 4.405), le Nasdaq Composite +0,11%, le Nasdaq-100 +0,5%.

Nouveau cavalier seul du Russell-2000 à la baisse avec -1,22% à 2.132... pour une 6ème séance de baisse consécutive.



Wall Street semble déjà avoir digéré le biais peut-être un peu moins accommodant de la FED: les 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire indiquent que l'économie américaine ayant fait de 'nouveaux progrès substantiels', un plein soutien monétaire ne se justifie peut-être plus... mais certains membres de la FED soulignent que le marché du travail a encore du progrès à accomplir.



'Le discours du président de la Fed Jerome Powell la semaine prochaine à Jackson Hole sera désormais d'autant plus au centre de l'attention, alors que les investisseurs attendent de nouveaux indices sur une stratégie potentielle de réduction', estime Deutsche Bank.

Les 'chiffres du jour' ont reçu un bon accueil : les inscriptions aux allocations chômage ont diminué de -29.000 (à 348.000) la semaine précédente (il s'agit du plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, soit depuis 17 mois).

Déception en revanche avec l'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') qui ressort en baisse de -2,5Pts à 19,4 en août, alors même que les économistes espéraient en moyenne une légère progression de l'indice.



Enfin, L'indice composite des indicateurs avancés des Etats-Unis, calculé par l'organisation patronale Conference Board, a crû de 0,9% au mois de juillet, une progression à peu près conforme à l'estimation moyenne des économistes.

Coté valeurs, de nombreuses titres du secteur 'énergie' (le baril de WTI a chuté de -1% après avoir affiché plus de -2% en intraday) avec Occidental -5,8%, Marathon -4,1%, Halliburton -4%, Apache -3,6%, Valero -3,2%, FMC, Exxon/Mobil et Devon -3,1%, Chevron -2,5%...



La vedette du jour fut Netflix (+4,2%) qui augmente certains de ses tarifs de +10% et Nvidia (+4% grâce à de bons trimestriels), puis Cisco +3,8%, Cadence Design +3,6%, Verisk +2,6%, Microsoft +2,1%, Fiserv +1,7%...



Le Nasdaq a été plombé par les valeurs chinoises (les géants de la vente en ligne JD.Com -5,1% et Pinduoduo -7,8%) puis par Netease et Moderna -5,8%



