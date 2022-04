Wall Street se stabilise en légère hausse après deux séances de pertes

New York (awp/afp) - La Bourse de New York s'est stabilisée en légère hausse jeudi après deux séances de pertes, s'habituant au programme de la banque centrale américaine (Fed), déterminée à resserrer la politique monétaire en haussant les taux et se délestant de ses actifs.

Selon des résultats provisoires, l'indice Dow Jones a avancé de 0,25% à 34.584,03 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a grappillé 0,06% à 13.397,30 points et le S&P 500 a gagné 0,43% à 4.500,27 points.

afp/rp