Wall Street : séance de rebond malgré des données mitigées

La Bourse de New York s'est offert un rebond lundi malgré la publication d'indicateurs contrastés sur la santé de l'économie américaine. Le Dow Jones a progressé de près de 0,8% à 30212 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de plus de 2,5% à 13403 points.



Les indicateurs du jour, en demi-teinte, sont venus confirmer le récent ralentissement économique des Etats-Unis lié à la recrudescence de l'épidémie, mais ont confirmé également qu'un retour de la récession est peu probable.



L'indice ISM - qui mesure l'activité manufacturière américaine - a traduit une croissance moins forte du secteur le mois dernier, ressortant en repli à 58,7 contre 60,5 pour décembre 2020, alors que le consensus l'attendait autour de 60.



Signe plus encourageant, l'indice PMI du secteur manufacturier, calculé lui par IHS Markit, a augmenté à 59,2 en janvier, un record depuis le début de la série statistique en mai 2007, contre 57,1 le mois précédent.



Côté valeurs, Apple a progressé de 1,6% après avoir annoncé son intention de lancer toute une série de nouvelles obligations à échéances 2026 à 2061. Amazon (+4,3%) et Alphabet (+3,6%) ont grimpé avant la parution, dans la soirée de mardi, de leurs trimestriels.



Northrop Grumman s'est adjugé 2%, le groupe de défense ayant conclu un accord de rachats d'actions accélérés avec Goldman Sachs pour racheter pour deux milliards de dollars d'actions ordinaires.



Otis a cédé 0,3% malgré la présentation par l'ascensoriste, au titre des trois derniers mois de 2020, d'un BPA ajusté en progression de 40,4% à 66 cents, dépassant ainsi le consensus, pour un chiffre d'affaires en croissance de 1,3% en organique.



