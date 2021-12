Wall Street : séance de vendredi rassurée par l'inflation

Wall Street a progressé vendredi, sur fond d'un bond un peu moins marqué que prévu des prix à la consommation aux Etats-Unis en novembre. Le Dow Jones a pris 0,6% à 35971, tandis que le Nasdaq Composite a avancé de 0,7% à 15631.



Le Département du Travail a annoncé que les prix à la consommation avaient grimpé de 6,8% le mois dernier, soit leur plus forte hausse depuis 1982. En rythme séquentiel, l'indice des prix au détail a affiché une hausse de 0,8%.



'Les pressions inflationnistes restent fortes et bien au-dessus du seuil de douleur toléré par la Fed', réagissait néanmoins Commerzbank, qui anticipait donc une accélération de la normalisation de sa politique monétaire lors de sa prochaine réunion.



Publié en début de séance, l'indice de confiance des ménages américains de l'Université du Michigan a progressé à 70,4 ce mois-ci après 67,4 en novembre, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre de 68.



Elément inédit, Richard Curtin, le directeur de l'enquête, expliquait cette progression par un regain d'optimisme du côté des ménages les plus modestes, qu'il reliait à la perspective d'une hausse des salaires l'an prochain sur fond de poussée inflationniste.



Côté valeurs, Oracle s'est adjugé 15,6% après que l'éditeur de progiciels a dévoilé un bénéfice net en hausse de 4% à 3,4 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable et a autorisé de nouveaux rachats d'actions.



De même, Broadcom a grimpé de 8,3% : le fournisseur de produits semi-conducteurs a annoncé des rachats d'actions pour un peu plus de 10 milliards de dollars et une hausse de 14% du dividende en marge de ses résultats du dernier trimestre 2020-21.



Costco Wholesale a lui aussi affiché un gain solide, de 6,6%, la chaine de magasins-entrepôts ayant publié jeudi soir un bénéfice net en croissance de 13,5% à 1,3 milliard de dollars au titre de son premier trimestre comptable.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.