Wall Street : séance faste avec la poussée des rendements

Les marchés actions de la Bourse de New York connu une séance faste ce mardi, sur fond de chute des obligations d'Etat. Le Dow Jones a grimpé de plus de 1,4% à 34911 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 2,1% à 13620 points.



'Le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, a déclaré que des hausses de taux plus agressives de 0,75% ne devraient pas être exclues en tant qu'outil politique pour faire passer rapidement les taux d'intérêt à un niveau neutre', pointe Wells Fargo.



La banque souligne que ces propos 'faucon' se sont traduits par une forte poussée des rendements des Treasuries : le taux à 10 ans a augmenté de sept points de base à 2,93%, tandis que celui à deux ans a grimpé de 13 points de base à 2,59%.



Les investisseurs ont aussi porté leurs regards vers les publications trimestrielles du jour, comme celle de Johnson & Johnson dont le titre a pris 3% après des résultats inférieurs aux attentes, mais accompagnés d'un dividende en hausse de presque 7%.



Toujours sur le front des trimestriels, ManpowerGroup a bondi de 7,1% et Hasbro de 5,2%, mais Travelers a lâché 4,9% (malgré une augmentation de 6% du dividende), tandis que Lockheed Martin a perdu 1,6% et Halliburton a cédé 0,8%.



En dehors de l'actualité des résultats, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis sont restées à peu près stables (+0,3%) en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, à 1.793.000 en rythme annualisé, un niveau supérieur au consensus.



Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi pratiquement stagné (+0,4%) à 1.873.000 en mars, un niveau là aussi au-dessus de l'estimation moyenne des économistes.



Sur le marché de l'énergie, le cours du pétrole WTI a abandonné 5% à 102,8 dollars le baril, les reconfinements en Chine entraînant une baisse de la demande de pétrole, ce qui contribue à exercer une pression à la baisse sur les prix de l'énergie.



