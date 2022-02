Wall Street : séance grevée par le climat géopolitique

Un biais négatif l'a emporté lundi à Wall Street, les tensions persistantes entre la Russie et l'Ukraine ayant toujours incité les investisseurs à la prudence. Le Dow Jones a reculé de 0,5% à 34566 points, tandis que le Nasdaq Composite a terminé atone à 13791 points.



La Bourse de New York a continué d'être fragilisée par les déclarations alarmistes de Washington selon lesquelles une invasion russe serait 'imminente', ce qui a conduit la Maison Blanche à demander à tous les Américains de quitter l'Ukraine.



Le chef de la diplomatie russe, Sergeï Lavrov, est toutefois venu faire retomber la tension en affirmant que la voie diplomatique était toujours privilégiée et qu'il y avait toujours une chance d'aboutir à un accord.



L'aversion au risque a perduré malgré tout, amenant les investisseurs à préférer se tourner vers des actifs jugés plus sûrs, à commencer par l'or, tandis que les cours du pétrole ont grimpé sur fond de craintes de perturbations dans le secteur liées au dossier ukrainien.



Dans l'actualité des valeurs, Cisco a perdu 1,3% sur des informations de presse ayant évoqué une éventuelle offre de rachat du géant des technologies de réseaux sur Splunk, une plateforme de données 'cloud' pour la cybersécurité.



L'action 3M a reculé de 1% après la présentation par le conglomérat industriel de ses objectifs pour l'année 2022, prévisions qui comprennent une baisse anticipée de la demande de respirateurs jetables liée à la Covid-19.



JPMorgan a cédé 0,9%, pénalisé par un abaissement de recommandation de Jefferies sur le titre de la banque de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 180 à 155 dollars, malgré son positionnement pour profiter de la hausse des taux.



Enfin, Lockheed Martin a lâché 2,3% au lendemain de la résiliation par le groupe de défense de son accord d'acquisition d'Aerojet Rocketdyne, suite au procès intenté par la Federal Trade Commission des États-Unis visant à bloquer l'acquisition.



