Wall Street : séance plombée par la poussée de l'inflation

La Bourse de New York a finalement essuyé un recul sensible jeudi, au terme d'une séance dominée par une hausse plus forte que prévu de l'inflation. Le Dow Jones a perdu près de 1,5% à 35242 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 2,1% à 14186 points.



Publié avant l'ouverture, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis s'est envolé de 7,5% en rythme annuel au mois de janvier, ravivant les craintes de relèvements plus rapides que prévu des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.



'L'inflation américaine a atteint son niveau le plus élevé depuis février 1982, et les pressions inflationnistes restent généralisées. La première hausse des taux d'intérêt de la Fed en mars est ainsi vraisemblablement scellée', réagissaient les économistes de Commerzbank.



Face à ce nouvel élément plaidant pour une accélération du resserrement monétaire, le rendement des T-Bonds à 10 ans a franchi le seuil psychologique des 2% pour atteindre 2,05%, du jamais vu depuis juillet 2019.



Par ailleurs, le Département du Travail a annoncé que le nombre des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis avait diminué à 223.000 la semaine dernière, contre 239.000 une semaine plus tôt.



La séance a aussi été marquée par de nombreux résultats d'entreprises, comme ceux du premier trimestre comptable de Walt Disney qui ont permis au géant des médias et du divertissement d'afficher des gains de plus de 3,3%.



Twitter a reculé de 2%, l'annonce par le site de micro-blogging de nouveaux rachats d'actions pour quatre milliards de dollars n'ayant pu compenser la publication de résultats sans grands éclats pour le quatrième trimestre 2021.



Les opérateurs ont accueilli favorablement des trimestriels de Kellogg (+3,1%), de Philip Morris (+0,9%) et de Coca-Cola (+0,6%), mais sanctionné ceux de PepsiCo (-2,1%) et surtout d'Uber (-6,1%) et de Motorola (-7%).



