Wall Street : séance portée par des rachats à bon compte

La Bourse de New York a confirmé son rebond lundi, porté par des rachats à bon compte à la suite de la récente correction des actions. Le Dow Jones a ainsi gagné près de 1,2% à 35132 points, tandis que le Nasdaq a grimpé bien plus nettement encore, de 3,4% à 14240 points.



Au terme d'un mois difficile, où les marchés ont été pénalisés par la perspective d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Réserve Fédérale, un mouvement de chasse aux bonnes affaires a soutenu la cote, en particulier les valeurs technologiques.



Le mouvement massif de vente qui a touché le secteur technologique depuis cet automne a peut-être été plus prononcé que ce que les analystes escomptaient, avec une nette sous-performance conduisant certains à évoquer un secteur toujours 'survendu'.



Les investisseurs ont donc racheté des valeurs du secteur qui avaient été récemment délaissées, telles que Netflix, qui a repris 11,1% après avoir été lourdement sanctionnée il y a plus d'une semaine suite à des résultats trimestriels jugés décevants.



Tesla s'est envolé de 10,7% dans le sillage d'un relèvement d'opinion de Credit Suisse, qui est passé de 'neutre' à 'surperformance', estimant que le récent repli du titre du constructeur de véhicules électriques offrait un point d'entrée 'intéressant'.



Toujours dans l'actualité des valeurs, Otis a gagné 3,2% après la publication par le fabricant d'ascenseurs de ses résultats au titre des trois derniers mois de 2021, d'où sont ressortis un BPA ajusté en augmentation de 9% et une croissance organique des ventes de près de 3%.



Pfizer a par contre lâché 3%, le géant pharmaceutique ayant décidé de mettre un terme au programme clinique concernant le vupanorsen, un médicament expérimental contre les maladies cardiovasculaires découvert par son partenaire Ionis Pharmaceuticals.



