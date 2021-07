Wall Street : séance sans tendance, la FED fait du classique

Toute petite séance, sans véritable tendance : les jeux étaient fait après 1/4H de cotations, cela s'est vérifié à la mi-séance et rien n'a bougé jusqu'à la clôture, malgré une petite poussée haussière (+0,3% de mieux, vite reperdus) lorsque Jerome Powell a entamé sa conférence de presse en déroulant son habituel argumentaire hyper-accommodant.



Le Dow perd -0,36% à 34.930 (à noter les +4,2% de Boeing), le S&P500 finit stable (-0,02%), le Nasdaq reprend +0,7%.

Le communiqué de la FED et la prestation de Jerome Powell n'ont pas ranimé un Wall Street léthargique depuis les 1ers échanges.



Les analystes s'attendaient à un 'non événement' et ils ne se sont pas trompés: Jerome Powell a repris tous les éléments de ses précédentes interventions dans les médias ou devant le Congrès.

Il déroulé les éléments de langage habituels: hausse de l'inflation due à des facteurs transitoires, marché de l'emploi encore loin du niveau optimum. Le communiqué diffusé à 20H par la FED a confirmé le maintien en l'état de sa politique monétaire et de ses programmes d'achats d'obligations ('QE').



Les T-Bonds US ont fini sur une note légèrement faible (+0,5Pt de base à 1,238%, après s'être dégradé vers 1,2700%).



Côté valeurs, alors que les trimestriels (rarement décevants) continue de déferler, le Nasdaq a été soutenu par les valeurs chinoises qui ressortent un peu du purgatoire après des pertes de -30% à -40% en 1 mois (et -25% en 1 semaines) : Pinduoduo +15,5%, JD.Com +8,5%, Baidu +5,7%.

Très belle performance de Netease +13,4%, AMD +7,6%, Moderna +6,3%, Xilinx +5,3%, Alphabet +3,2%, NXP +2,2%, KLA +2,1%, Micron +1,8%, Nvidia +1,5%...



Le Nasdaq-100 ne reprend que +0,4%, freiné par Sirius -3,4%, Starbucks -2,9%, Paccar -2,2%, CSX -1,5%... et surtout Apple avec -1,2%.



