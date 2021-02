Wall Street : séance soutenue par des données rassurantes

Wall Street a terminé en hausse sensible jeudi, portée notamment par l'annonce d'un rebond des commandes à l'industrie : le Dow Jones s'est adjugé 1,1% à 31056 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,2% à 13778 points.



Les commandes à l'industrie américaine ont ainsi progressé de 1,1% en décembre 2020, selon le Département du Commerce, une progression meilleure que prévu qui intervient après une hausse de 1,3% le mois précédent.



Par ailleurs, après une longue période sans progression notable de la tendance, les inscriptions aux allocations chômage ont baissé à 779.000 la semaine passée, contre 812.000 la semaine précédente, et alors que les économistes attendaient une hausse.



Ce reflux s'est ajouté au rapport du cabinet ADP meilleur que prévu paru la veille (174.000 emplois générés dans le secteur privé en janvier), pour apaiser les inquiétudes sur l'état du marché du travail américain à la veille du rapport mensuel sur l'emploi.



Par ailleurs, la productivité non-agricole a chuté de 4,8% au quatrième trimestre en rythme annuel, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, tandis que les coûts unitaires salariaux ont grimpé de 6,8%.



Sur le front des valeurs, Merck a lâché 1,6% après la présentation par le groupe de santé de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et l'annonce du prochain départ de son emblématique directeur général, Ken Frazier.



eBay a grimpé de 5,3% après l'annonce par la plateforme d'enchères sur Internet de bénéfices meilleurs que prévu à la faveur d'un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars, en hausse de 28% par rapport à la même période un an plus tôt.



Qualcomm a décroché de 8,8% malgré la publication d'un bénéfice net ajusté plus que doublé (+118%) à 2,51 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2020-21, soit 2,17 dollars par action, BPA dépassant le consensus de marché.



