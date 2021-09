Wall Street : sixième séance de repli sur sept

La lourdeur l'emporte à Wall Street, pour la sixième fois en sept séances pour le S&P500 (-0,57%) et le Dow Jones (-0,84%).

C'est un scénario bien inhabituel à 48 heures des '4 sorcières', surtout à l'issue d'un trimestre aussi brillant et illuminé d'un nombre record de records absolus.

Le Nasdaq a fini également proche des plus bas avec -0,45%, les 'small caps' ont été les plus attaquées avec un -1,4% pour le Russell-2000.



Les indices US ont chuté malgré une nette détente des taux consécutive à des chiffres d'inflation jugés modérés : les T-Bonds 2031 sont retombés de 1,324% vers 1,284% (contre 1,3480% vers 14H35).



Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'août, publiés à 14H30, sont donc ressortis assez nettement inférieurs aux attentes.

Le 'CPI' ressort à +0,3% par rapport au mois de juillet (contre +0,4% anticipé) ce qui donne un rythme annualisé de +5,3% conforme aux attentes (contre +5,4% en juillet) et la hausse est de seulement +0,1% en données 'core' (contre +0,3% attendu), ce qui réduit la variation annuelle de 0,3 point à +4% (contre +4,2% anticipé).



Côté valeurs, le S&P500 et le Nasdaq Composite ont été plombés par Comcast -7,3%, Netease -4,1%, Charter -4%, HP -3,9%, Peloton -2,7%, Micron -1,2%, Apple -1%...



Quelques acheteurs ont soutenu Intuit +2%, Okta +1,5%, Microsoft et AMD +0,9%.



