Wall Street : soutenu par des données encourageantes

Soutenu par des indicateurs encourageants, Wall Street a opté pour une tendance haussière mercredi : le Dow Jones a avancé de plus de 0,7% à 35754 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de près de 1,2% à 15522 points.



En effet, la croissance du PIB des Etats-Unis au troisième trimestre a été révisée à la hausse à +2,3% en rythme annualisé, d'après la troisième estimation du Département du Commerce, au lieu de +2,1%, précédente estimation dont une confirmation était attendue.



Autre bonne nouvelle, la confiance du consommateur américain s'est nettement améliorée en décembre, à en croire l'indice du Conference Board qui est ressorti à 115,8 ce mois-ci, contre 111,9 le mois précédent, alors que le consensus attendait un léger repli.



Enfin, les ventes de logements anciens ont augmenté de 1,9% aux Etats-Unis au mois de novembre, selon la NAR. A 6,46 millions d'unités en rythme annualisé, elles sont toutefois ressorties un peu sous les attentes des économistes.



Restés sur la réserve ces derniers jours, les investisseurs se sont appuyés sur ces chiffres dans l'ensemble favorables pour repasser à l'achat sur les actions, en privilégiant notamment les valeurs liées à la consommation.



Les marchés ont aussi semblé avoir apprécié la parution d'une dépêche de Bloomberg affirmant que 80% de personnes contaminées par Omicron sont asymptomatiques, que peu se sentent 'malades' et que les admissions aux urgences restent rares.



Côté valeurs, Pfizer a gagné 1% après la décision du Royaume Uni de commander 2,5 millions de traitements supplémentaires de Paxlovid, son comprimé expérimental contre la Covid-19, ce qui portera le total de livraisons à ce pays à 2,75 millions d'unités.



De même, Merck a gagné 0,8%, le gouvernement britannique ayant prévu d'acheter 1,75 million de doses supplémentaires de molnupiravir, sa pilule antivirale élaborée avec Ridgeback Biotherapeutics et destinée à combattre la Covid.



