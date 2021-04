New York (awp/afp) - Wall Street était proche de l'équilibre mercredi matin, se préparant à prendre connaissance d'une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et à accueillir, après la clôture, les résultats trimestriels d'Apple et de Facebook.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones reculait de 0,39% à 33.853,73 points, le Nasdaq baissait de 0,28% à 14.050,83 points et le S&P 500 s'appréciait de 0,02% à 4.187,61 points.

afp/rp