New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert à l'équilibre mardi, suivant le début d'une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et attendant plusieurs résultats de géants américains de la tech en fin de journée.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones lâchait 0,06% à 33.961,82 points, le Nasdaq montait de 0,16% à 14.161,17 points et le S&P 500 grappillait 0,03% à 4.180,75 points.

afp/rp