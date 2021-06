New York (awp/afp) - La Bourse de New York était proche de l'équilibre mardi matin à l'entame de la dernière séance du premier semestre et au lendemain de records pour le Nasdaq et le S&P 500.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones grappillait 0,03% à 34.300,98 points, le Nasdaq abandonnait 0,23% à 14.494,70 points et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,04% à 4.289,89 points.

afp/rp