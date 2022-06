Wall Street : tentative de rebond après la récente correction

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, opérant un rebond quasi-généralisé qui ne semble pas encore refléter de véritable regain de confiance de la part des investisseurs.



Après des pertes de respectivement 1% et 2,5% vendredi, le Dow Jones reprend 0,4% à 33.032,9 points en fin de matinée, tandis que le Nasdaq Composite se redresse de 0,8% à 12.104,6 points.



Tous les indices sectoriels évoluent en hausse, consommation, télécoms et technologie en tête, mais le secteur de l'énergie sous-performe du fait du repli des cours du brut.



La cote profite d'un petit rebond sur des rachats à bon compte après les pertes de la semaine passée, même si les investisseurs restent prudents compte tenu du contexte de ralentissement économique.



L'indice VIX mesurant la volatilité implicite du S&P avance ainsi de près de 3% à 25,8 points.



Bon nombre de stratégistes hésitent à considérer que la correction des marchés américains est terminée alors que le S&P 500 accuse un repli de plus de 12,5% depuis le début de l'année.



Signe d'un léger regain d'appétit pour les actifs risqués, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans poursuit sa remontée et franchit le seuil des 3%, un nouveau pic de plus de trois ans.



Ce taux long de référence, dont les mouvements font vibrer les marchés financiers depuis plusieurs mois, sera particulièrement surveillé cette semaine avec la publication de l'indice des prix à la consommation vendredi.



Le Nasdaq est notamment soutenu par Tesla, qui prend plus de 2% alors qu'Elon Musk semble sur le point d'abandonner son projet de rachat de Twitter, que certains analystes considéraient comme chronophage.



L'indice technologique bénéficie également de l'orientation favorable d'Apple (+1,3%) en attendant le coup d'envoi, plus tard dans la journée, de la Worldwide Developers Conference qui débutera avec une 'keynote' censée présenter toutes les nouveautés devant arriver sur les plateformes d'Apple cette année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.