Wall Street : tentative de rebond en attendant le FOMC

Après sa plus forte baisse mensuelle en plus de deux ans en avril, Wall Street a amorcé une tentative de rebond lundi : le Dow Jones a ainsi regagné près de 0,3% à 33061 points, tandis que le Nasdaq Composite a repris plus de 1,6% à 12536 points.



Pour rappel, le mois dernier s'était soldé par une perte de 4,9% pour le Dow Jones, de 8,8% pour le S&P 500 et de 13,3% pour le Nasdaq, les plus nets replis mensuels depuis mars 2020 pour le S&P et depuis octobre 2008 pour le Nasdaq.



Un mouvement de chasse aux bonnes affaires semble avoir soutenu la cote lundi, mais sans grande conviction dans l'attente de la conclusion de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) qui doit se tenir mardi et mercredi.



La banque centrale annoncera mercredi sa décision sur ses taux directeurs, les investisseurs estimant à 99,8% la probabilité d'une hausse de 50 points de base, à en croire le baromètre FedWatch compilé par l'opérateur boursier CME.



Principale statistique au programme ce lundi, l'indice ISM mesurant la croissance dans le secteur manufacturier américain s'est contracté de 1,7 point à 55,4 le mois dernier, niveau bien en dessous du consensus et un plus bas depuis quasiment deux ans.



Un autre indice PMI manufacturier publié dans la matinée, celui calculé par S&P Global, est ressorti en hausse à 59,2 en données définitives pour le mois écoulé, mais contre une estimation flash qui était de 59,7.



Du côté des valeurs, Apple a grappillé environ 0,2% malgré l'envoi par les autorités de la concurrence de l'UE d'une liste de griefs à l'entreprise, soupçonnée d'abuser de sa position dominante sur le marché du paiement mobile avec Apple Pay.



L'action Amazon a aussi grignoté près de 0,2%, bien que Wedbush ait retiré le titre de sa liste de meilleures idées d'investissement ('Best Ideas List'), invoquant sa 'stricte discipline' en matière de cours boursiers.



Loews Corporation a reculé de 2%, malgré une augmentation d'un peu plus de 40% du BPA trimestriel du conglomérat, progression soutenue par des contributions solides de ses filiales CNA Financial, Loews Hotels et Boardwalk Pipelines.



