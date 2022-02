NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, les tensions géopolitiques entre la Russie et les puissances occidentales sur le dossier ukrainien ayant néanmoins pesé sur la performance des indices.

L'indice Dow Jones a cédé -0,49%, ou 171,89 points, à 34 566,17 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 16,97 points, soit -0,38%, à 4 401,67 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,24 points (0,00%) à 13 790,92 points.

Les trois principaux indices de Wall Street ont plongé après que le secrétaire d'Etat américain a annoncé le déplacement de l'ambassade des Etats-Unis en Ukraine de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, ce qui a été interprété comme le signe d'une invasion imminente.

"Il y a beaucoup de points négatifs potentiels sur les marchés", a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Asset Management.

Les craintes d'une accélération du durcissement monétaire aux Etats-Unis ont aussi pesé sur la séance.

S'exprimant sur la chaîne CNBC, le président de la Réserve fédérale de St. Louis, James Bullard, a estimé que la "crédibilité de la Fed était en jeu" dans son objectif de faire baisser l'inflation et a réitéré son appel en faveur d'une accélération du rythme de la hausse des taux.

"Le marché est touché par les commentaires de Bullard et les mises en garde sur une invasion imminente de l'Ukraine par la Russie", a déclaré Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA Research.

La saison des résultats approche de son terme et les investisseurs attendent cette semaine les publications de NVidia et Walmart.

(avec Devik Jain et Susan Mathew; version française Camille Raynaud)

par Stephen Culp