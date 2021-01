Wall Street termine dans le rouge avant les détails du plan Biden

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturé en légère baisse jeudi peu avant que ne soient annoncés les détails du plan de relance de Joe Biden et après des déclarations du président de la Fed Jerome Powell.

Selon des résultats définitifs, après une séance en territoire positif, le Dow Jones a finalement terminé en recul de 0,22% à 30.991,52 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,12% à 13.112,64 points tandis que le S&P 500 a perdu 0,38% à 3.795,54 points.

L'indice Russell 2000, qui regroupe les petites capitalisations, a lui connu un beau jour, concluant en hausse de 1,94% à 2.152,62 points.

"Les marchés étaient dans l'attente du plan de relance" du futur président Joe Biden qu'il devait annoncer peu après la clôture des marchés, a indiqué Karl Haeling de LBBW.

Pour sortir de la crise provoquée par la pandémie, le président élu a promis un nouveau plan de relance, qui se comptera en "milliers de milliards de dollars". Il doit en présenter les bases jeudi soir.

Les investisseurs ont effectué "une rotation se positionnant dans les titres bancaires, cycliques ou énergétiques ainsi que dans les petites capitalisations au détriment de la technologie", a ajouté l'expert.

Le marché a aussi réagi aux déclarations du patron de la Banque centrale (Fed), Jerome Powell, lors d'une conférence économique.

"Il a redit que la Fed n'allait pas relever les taux bientôt même s'il était possible de voir une hausse des prix", a indiqué Peter Cardillo de Spartan Capital Securities. M. Powell a affirmé que la Fed "avait d'autres outils à utiliser", à savoir les achats d'actifs, "sans changer la politique monétaire", a encore noté M. Cardillo.

Sur le marché obligataire, le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans, qui évolue dans le sens inverse de leur prix, ont grimpé à 1,1275% contre 1,0832% la veille.

Les grands titres du secteur technologique ont tiré la baisse notamment Apple (-1,51%) alors que son concurrent Samsung a annoncé une nouvelle gamme de smartphones haut de gamme 5G, les Galaxy S21, à des prix de ventes inférieurs. Facebook (-2,38%), Tesla (-1,10%) et Amazon (-1,21%) ont aussi fait l'objet de prises de profits.

Les investisseurs se sont notamment repositionnés sur le secteur énergétique (+3,01%) alors que les prix de l'or noir sont à la hausse. Chevron a terminé à +2,40%. Les titres des banques se sont aussi bien comportés (+0,51%), Wells Fargo gagnant 2,81%.

La chaîne américaine de magasins de produits pour animaux de compagnie Petco a bien débuté pour son premier jour à la bourse. Introduit à 18 dollars, le titre a terminé à 29,40 dollars (+63%).

