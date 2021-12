Wall Street : termine dans le vert après le déficit commercial

Les indices américains terminent la séance dans le vert ce mercredi soir à Wall Street, au lendemain d'une clôture des indices actions en ordre dispersé avec les interrogations suscitées par le variant Omicron. Le S&P500 et le Dow Jones sont en hausse de 0,14% et 0,25% alors que le Nasdaq-100 est proche de l'équilibre (-0,1%).



'Malgré une étude sud-africaine montrant sa moindre dangerosité et la division par deux de la période d'isolement, la nouvelle souche provoque annulations de vols, fermetures de magasins et nouvelles mesures de restrictions dans de nombreux pays', souligne Kiplink.



'Les investisseurs cherchent toujours à mieux évaluer l'impact du variant Omicron sur l'économie. Les annulations de vols et les restrictions mise en place par les gouvernements pour endiguer sa propagation incitent en effet à la prudence', poursuit-il.



Au chapitre des statistiques du jour, le déficit commercial des biens des Etats-Unis a bondi de 17,5% à 97,8 milliards de dollars en novembre, selon une estimation avancée, un bond séquentiel qui traduit à la fois un repli des exportations et surtout un gonflement des importations.



Dans l'actualité des valeurs, Apple aurait émis des actions pour les donner à certains de ses ingénieurs de façon à éviter leurs départs chez certains groupes technologiques concurrents comme Meta Platforms, selon Bloomberg.



Dans un entretien accordé au Nikkei Asia, le DG de PayPal, Dan Schulman, indique vouloir atteindre au moins 50 milliards de dollars de revenus en 2025 et pour cela, réaliser une nouvelle acquisition au Japon, en plus de celle de Paidy annoncée en septembre dernier.



Victoria's Secret, marque de lingerie féminine et de cosmétiques issue de la scission récente de L Brands, annonce avoir conclu un accord de rachat accéléré d'actions avec Goldman Sachs pour un montant de 250 millions de dollars.



Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson annoncent avoir sollicité la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis via une demande de licence biologique (BLA) afin d'obtenir l'approbation du teclistamab, un anticorps bispécifique expérimental prêt à l'emploi, pour le traitement des patients atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire (R/R).



AstraZeneca a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord mondial de développement et de commercialisation avec Ionis Pharmaceuticals, portant sur l'eplontersen, anciennement connu sous le nom de IONIS-TTR-LRX.



AstraZeneca paiera initialement 200 millions de dollars à Ionis, avec des paiements conditionnels supplémentaires pouvant aller jusqu'à 485 millions de dollars suite aux approbations réglementaires. Le laboratoire anglo-suédois paiera également jusqu'à 2,9 milliards de dollars de jalons liés aux ventes sur la base de seuils de vente compris entre 500 millions de dollars et 6 milliards de dollars, plus diverses redevances.



