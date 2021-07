New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu dans le vert jeudi pour la troisième séance d'affilée après un démarrage de séance hésitant et une frayeur en début de semaine.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a grappillé 0,07% à 34.821,90 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 0,36% à 14.684,60 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,20% à 4.367,47 points.

afp/rp