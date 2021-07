NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, entraîné par la baisse d'Amazon qui a annoncé anticiper une décélération de ses ventes au troisième trimestre.

L'indice Dow Jones a cédé -0,42%, ou 149,06 points, à 34 935,47 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 23,89 points, soit -0,54%, à 4 395,26 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 105,59 points (-0,71%) à 14 672,68 points.

"En règle générale, les résultats ont été bons. Mais Amazon et certains des gagnants de l'année dernière ont pesé sur les marchés aujourd'hui", a déclaré Jake Dollarhide de Longbow Asset Management.

Les actions d'Amazon ont chuté après qu'il a annoncé jeudi soir un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux attentes des analystes et déclaré que la croissance des ventes ralentirait au cours des prochains trimestres.

Les géants de la technologie qui avaient profité des confinements l'an dernier, dont Alphabet, la maison-mère de Google, et Facebook, accusaient eux aussi une baisse.

Les indices ont également été affectés par la hausse des prix à la consommation qui s'est accélérée en juin, l'inflation sous-jacente s'éloignant encore davantage de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, montrent les statistiques publiées vendredi par le département du Commerce.

Les dépenses et les revenus des ménages aux Etats-Unis ont en outre progressé plus vite que prévu le mois dernier à respectivement +1,0% (contre un consensus de 0,7%) et +0,1% (contre un consensus de -0,3%). L'indice d'inflation "core PCE", le plus surveillé par la Fed, est toutefois ressorti le mois dernier en dessous du consensus (+0,4% contre +0,6% prévu).

Le S&P 500 a néanmoins enregistré un sixième mois consécutif de gains.

Aux valeurs, Pinterest perdait -18,2399% après avoir annoncé que le nombre de ses utilisateurs américains baissait, le déconfinements faisant chuter le nombre de personnes utilisant la plate-forme pour des projets d'artisanat ou de bricolage.

Caterpillar a lui aussi accusé une baisse, le fabricant d'engins de chantier ayant annoncé anticiper une croissance modérée de sa marge d'un trimestre à l'autre.

(version française Camille Raynaud)

par Caroline Valetkevitch