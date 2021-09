New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en baisse jeudi et ponctué sur une note morose un mois de septembre difficile, préoccupée par les tergiversations du Congrès ainsi que par des résultats d'entreprises décevants.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,59% à 33.843,33 points, l'indice Nasdaq, à forte représentation technologique, en repli de 0,44% à 14.448,58 points et l'indice élargi S&P 500, de 1,19% à 4.307,42 points, selon des résultats provisoires.

afp/rp