NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que des indicateurs économiques contrastés et des déclarations de membres de la Réserve fédérale en faveur d'un resserrement de la politique monétaire ont alimenté la prudence des investisseurs à la veille du discours très attendu du président de la Fed à Jackson Hole.

L'indice Dow Jones a cédé 0,54%, ou 192,38 points, à 35.213,12 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 26,28 points, soit 0,58%, à 4.469,91 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 96,05 points (-0,64%) à 14 945,81 points.

A la veille du discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors du symposium économique de Jackson Hole, plusieurs déclarations de membres de la Fed favorables à un resserrement monétaire ont refroidi les investisseurs.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a ainsi déclaré que la banque centrale américaine s'oriente vers un projet de réduction de ses 120 milliards de dollars d'achats d'actifs mensuels.

Son homologue de Kansas City, Esther George, avait déclaré un plus tôt dans la journée que la Fed devrait entamer un 'tapering' "plutôt tôt que tard", compte tenu de la poursuite attendue des gains en termes d'emploi et de la croissance économique.

Du côté des indicateurs du jour, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a été révisé en hausse à 6,6% en rythme annualisé au deuxième trimestre, dépassant son pic antérieur à la crise sanitaire.

Dans le même temps, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté légèrement plus que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, à 353.000.

(Tangi Salaün)