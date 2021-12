New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, crispée par un indicateur d'inflation record et dans l'attente d'un discours plus musclé de la Banque centrale américaine (Fed) mercredi.

Le Dow Jones a terminé en baisse de 0,30%, l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, de 1,14% et l'indice élargi S&P 500, de 0,74%.

afp/rp