New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en repli vendredi une nouvelle semaine folle, incapable de trouver un semblant d'élan à l'approche du week-end et handicapée par un mauvais indicateur macroéconomique américain.

Le Dow Jones a perdu 0,69%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 2,18%, et l'indice élargi S&P 500, 1,30%.

afp/rp