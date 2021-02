Wall Street termine en désordre après une séance volatile

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu désorientée et sans conviction vendredi, le Nasdaq étant le seul indice à récupérer une mince partie des lourdes pertes de la veille, provoquées par des craintes d'inflation qui rendent les marchés nerveux.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a terminé en baisse de 1,52% à 30.923,55 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 0,56% à 13.192.34 points après la chute de 3,52% essuyée la veille. Le S&P 500 a lâché 0,48% à 3.810,85 points.

afp/rp