New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fortement reculé lundi, ébranlée par les inquiétudes autour du secteur immobilier en Chine et du sort du géant Evergrande.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 1,78% à 33.970,80 points. Le Nasdaq, à forte concentration technologique, a perdu 2,19% à 14,713,90 points. Le S&P 500 a reculé de 1,70% à 4.357,65 points.

afp/rp