Wall Street termine en forte hausse, records pour le Dow Jones et le S&P 500

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu en forte hausse lundi, sur de nouveaux records pour le Dow Jones et le S&P 500, portée par de bons chiffres sur l'emploi américain vendredi et l'espoir d'un retour de la croissance.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,13% à 33.527,19 points, un nouveau record. Record également pour le S&P 500 à 4.077,91 points, en hausse de 1,44%. Le Nasdaq, à forte concentration technologique, a avancé de 1,67% à 13.705,59 points.

afp/rp