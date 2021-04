Wall Street termine en hausse, encore une record pour le S&P 500

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé vendredi sur une note positive avec des records pour le Dow Jones et le S&P 500, ce qui conclut une semaine de hausse pour les trois principaux indices.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice des valeurs vedette Dow Jones a gagné 0,89% à 33.802,78 points, un nouveau sommet.

Le Nasdaq à forte concentration, a augmenté de 0,51% à 13.900,19 points et le S&P 500, plus représentatif du marché américain, a collectionné son 5e record de la semaine, en augmentant de 0,77% à 4.128,78 points.

afp/rp