New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, accueillant favorablement les avancées diplomatiques sur l'Ukraine, mais avec un enthousiasme plus mesuré que les places européennes.

Le Dow Jones a gagné 0,97%, l'indice Nasdaq, à forte orientation technologique, a pris 1,84% et l'indice élargi S&P 500, 1,23%.

afp/rp