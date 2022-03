New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en forte progression mercredi, digérant rapidement la hausse des taux de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) grâce à la baisse du pétrole et à l'espoir d'une paix en Ukraine.

Le Dow Jones a gagné 1,55%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a bondi de 3,77% et l'indice élargi S&P 500, a pris 2,24%.

