Wall Street termine en hausse, le Dow Jones à un record

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé solidement dans le vert jeudi: le Dow Jones a atteint un nouveau record pour le deuxième jour d'affilée et le Nasdaq a accéléré en fin de séance pour marquer son premier gain de la semaine.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice des valeurs vedettes Dow Jones a avancé de 0,93% à 34.548,53 points.

Après une semaine dans le rouge, le Nasdaq, à forte concentration technologique, a terminé à 13.632,84 points en hausse de 0,37%. Le S&P 500 a grimpé de 0,82% à 4.201,62 points.

afp/rp