New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi, quelque peu rassurée sur la situation du promoteur chinois Evergrande et partagée sur le message contrasté de la Banque centrale américaine (Fed).

Le Dow Jones a terminé en hausse de 1% à 34.258,32 points, tandis que l'indice Nasdaq, à forte représentation technologique, gagnait 1,02% à 14.896,84 points et l'indice élargi S&P 500, 0,95% à 4.395,63 points, selon des résultats provisoires.

afp/rp