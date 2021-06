(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, menées par les valeurs technologiques, après un rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui a apaisé les inquiétudes des investisseurs quant à la possibilité que la Réserve fédérale réduise bientôt ses mesures de stimulation monétaire.

L'indice Dow Jones a gagné 0,52%, ou 179,35 points, à 34 756,39 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 37,04 points, soit 0,88%, à 4 229,89 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 199,98 points (1,47%) à 13 814,49 points.

L'économie américaine a créé 559.000 emplois non-agricoles en mai, un chiffre en hausse mais inférieur aux attentes dans lequel la plupart des observateurs voient à la fois la confirmation de la reprise économique et un facteur de stabilité quant à l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale au cours des prochains mois.

"Cela maintient la pression sur la Fed et lui permettra de maintenir plus longtemps sa politique de taux bas et d'adopter une attitude plus attentiste", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital Management.

Le secteur technologique du S&P 500 a bondi, alors que les rendements du Trésor américain à plus longue échéance ont baissé.

Aux valeurs, les actions de la société Pershing Square Tontine Holdings ont chuté après l'annonce de discussions avec Vivendi sur une possible prise de participation dans Universal Music Group.

(version française Camille Raynaud)

par Lewis Krauskopf, Medha Singh et Shashank Nayar