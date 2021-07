NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, le S&P-500 s'établissant à un record de clôture pour la sixième séance consécutive, alors que les investisseurs ont fait preuve d'appétit pour démarrer le nouveau trimestre et la seconde moitié de l'année après la publication d'indicateurs positifs.

L'indice Dow Jones a gagné 0,38%, ou 131,02 points, à 34.633,53 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 22,44 points, soit 0,52%, à 4.319,94 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 18,42 points (0,13%) à 14.522,38 points.

Si les trois principaux indices de Wall Street ont progressé, le recul des grandes valeurs technologiques a pesé sur le Nasdaq, au gain plus réduit.

"La première journée d'échanges du trimestre est de bon augure", a commenté Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan capital Securities, à New York. "Je vois des gains durant ce trimestre mais pas aussi vifs qu'ils ne l'étaient au deuxième trimestre".

Des données publiées dans la journée montrent que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis a continué de décliner, tandis que l'enquête mensuelle de l'ISM indique que la croissance de l'activité manufacturière américaine a ralenti en juin.

Citant les chiffres du chômage "meilleurs qu'attendu", Peter Cardillo a déclaré s'attendre à ce que la publication d'indicateurs sur l'emploi attendue vendredi alimente l'"enthousiasme pour les actions" constaté jeudi.

La Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait s'appuyer sur ces nouvelles données pour ajuster son calendrier d'assouplissement des mesures de stimulus, dont une réduction de ses achats d'obligations sur les marchés.

Par la suite, les principaux catalyseurs du marché devraient être les résultats trimestriels, dont la publication va démarrer dans les prochaines semaines.

Côté valeurs, Walgreens Boots Alliance a reculé après avoir annoncé s'attendre à administrer au quatrième trimestre moins de vaccins contre le COVID-19.

Au lendemain de son entrée à Wall Street, Didi Global a bondi.

Malgré l'annonce mercredi d'un bénéfice meilleur que prévu au deuxième trimestre et d'une prévision pour le troisième trimestre supérieure aux estimations du marché, Micron Technology a décliné alors que Texas Instrument a fait part de son intention de racheter une usine du fabriquant de puces.

(version française Jean Terzian)

par Stephen Culp