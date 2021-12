New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturé jeudi sur une troisième hausse d'affilée, avec un record pour l'indice S&P 500, soulagée par la moindre virulance du variant Omicron et satisfaite par des indicateurs globalement positifs.

Le Dow Jones a terminé sur un gain de 0,55%, l'indice Nasdaq, à forte pondération technologique, a pris 0,85% et le S&P 500 a avancé de 0,62% pour s'inscrire à 4.725,79 points, un record absolu, le 68ème de l'année pour l'indice élargi.

afp/rp