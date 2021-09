New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini en forte hausse jeudi, rassurée par l'évolution de la crise Evergrande en Chine et satisfaite du message de la Banque centrale américaine (Fed).

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1,48%, à 34.764,82 points, l'indice Nasdaq à forte représentation technologique, a lui gagné 1,04% à 15.052,24 points, et l'indice élargi S&P 500, 1,21% à 4.448,98 points, selon des résultats provisoires.

afp/rp