WALL STREET TERMINE EN NETTE HAUSSE

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a retrouvé des couleurs lundi après une semaine agitée, les investisseurs renouant avec l'optimisme après l'approbation définitive du vaccin Pfizer-BioNTech contre le COVID-19 par l'autorité de santé américaine, ce qui pourrait relancer la campagne de vaccination aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,61%, ou 215,63 points, à 35.335,71 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 37,86 points, soit 0,85%, à 4.479,53 points.

Le Nasdaq Composite a signé un nouveau record en progressant de 227,99 points (1,55%) à 14.942,65 points.

Les principaux indices de la Bourse de New York avaient perdu de 0,6% à 1,1% la semaine dernière sous l'effet de l'augmentation des cas de COVID-19 associée à la crainte d'un ralentissement de la reprise mondiale alors que la Réserve fédérale envisage de réduire son soutien massif à l'économie américaine.

Le sentiment de marché s'était toutefois un peu amélioré vendredi avec les propos de Robert Kaplan, le président de la Fed de Dallas, sur la possibilité que l'impact du variant Delta du coronavirus remette en question sa position favorable à une diminution du soutien de la Fed à l'économie.

L'élan s'est poursuivi lundi à la faveur d'achats à bon compte, puis accentué après l'approbation définitive par la Food and Drug Administration (FDA) du vaccin développé par Pfizer et BioNTech pour les personnes âgées de plus de 16 ans.

Pfizer (+2,5%) et les actions BioNTech listées à Wall Street (+9,6%) ont particulièrement bénéficié de cette annonce, de même que leur rival Moderna (+7,5%) dont le vaccin contre le COVID-19 n'a pas encore approuvé de manière définitive.

Portés par la hausse des prix du pétrole, les géants pétroliers Exxon Mobil et Chevron ont de leur côté gagné respectivement 4,1% et 2,6%.

Le discours du président de la Fed Jerome Powell vendredi prochain lors du rendez-vous annuel des banquiers centraux à Jackson Hole est le principal rendez-vous des jours à venir et une source de possibles nouvelles turbulences sur les marchés financiers.

(Stephen Culp, version française Tangi Salaün)